Киев, 8 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Верховная рада Украины (ВРУ) приняла проект постановления №5075 об обращении к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с просьбой признать нелегитимность Государственной думы Российской Федерации из-за их проведения выборов на территории Крыма. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение 8 сентября поддержали 269 народных депутатов.

«Верховная рада Украины обращается к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с просьбой обнародовать официальные заявления о нелегитимности признания результатов выборов в Государственную думу Российской Федерации из-за их проведения на территории оккупированной Автономной Республики Крым. Такие заявления делегитимизируют в глазах международного сообщества тех представителей российского парламента, которые будут избраны в результате проведения выборов на территории Крыма», — отмечается в обращении Рады.

При этом украинский парламент настоятельно просит международное сообщество воздержаться от участия в наблюдении за ходом «незаконных парламентских выборов в Крыму». Киев обещает открыть уголовные дела в отношении всех иностранных граждан, которые прибудут в Крым для участия в наблюдении за выборами. Наблюдателям будет инкриминировано «нарушение правил въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда национальным интересам Украины».

Рада также просит международные организации приложить усилия для предотвращения включения в состав российских парламентских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы, ОБСЕ, ОЧЭС тех депутатов, которые будут избраны в результате проведения выборов в Крыму.

Напомним, 18 сентября в РФ пройдут выборы в Государственную думу. Из Крыма в нижнюю палату российского парламента будут избраны четыре депутата. На консульском учете на Украине состоит более 80 тысяч граждан РФ, которые имеют право голосовать на выборах 18 сентября. На Украине предварительно планируют открыть четыре участка для голосования россиян на выборах в Госдуму. Один будет работать в диппредставительстве России в Киеве, и три в генконсульствах — Харькова, Одессы и Львова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасности проведения выборов в Крыму. По его словам, Госдума РФ утратит легитимность из-за включения в свой состав депутатов, избранных в Крыму. «Я считаю выборы в России нелегитимными, потому что они происходят на территории оккупированного Крыма. Причем эти выборы не являются легитимными ни в политическом, ни в правовом смысле», — сказал Климкин.