Барнаул, 8 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



Дети времен Великой Отечественной войны

В Алтайском крае считают, что вопрос с наделением социальными гарантиями «детей войны» — общефедеральная проблема и решать ее нужно путем создания единого правого документа федерального уровня и при поддержке правящей партии. Об этом заявил глава региона Александр Карлин в ходе состоявшейся 7 августа пресс-конференции, — сообщает газета «Алтайская правда».

«У всех разные бюджетные возможности. Я эту позицию неоднократно озвучивал. Убежден, что «Единая Россия» должна взять на себя эту роль и подготовить соответствующий нормативный акт», — пояснил глава края.

Он также подчеркнул, что решение проблемы потребует единого правового алгоритма: «Если механизм начнут формировать в регионах по-разному, это будет несправедливо по отношению к людям».

«У всех разные бюджетные возможности. Я эту позицию неоднократно озвучивал. Убежден, что «Единая Россия» должна взять на себя эту роль и подготовить соответствующий нормативный акт», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон Алтайского края «О статусе «дети войны» был принят в апреле 2015 года. В первую очередь он устанавливает, что к «детям войны» будут отнесены жители региона, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

На сегодняшний день этот статус присвоен 96 тысячам 595 гражданам, но никаких финансовых льгот он не предусматривает.