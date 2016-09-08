Магас, 8 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Ингушетии попал в поле зрения правоохранительных органов глава администрации сельского поселения Кантышево Назрановского района. Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия, в течение года он систематически собирал со своих односельчан якобы на нужды села денежные средства и присваивал их. Об этом ИА REGNUM 8 сентября сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

Так, жители села Кантышево в 2014 — 2015 годах неоднократно скидывались на строительство грейдерной дороги. Также за деньги чиновник осуществлял распределение и выдачу земельных участков. И это, несмотря на то, что в селе существовала очередь на получение земли. Общая сумма, которую выплатили сельчане бывшему главе, составила 20 млн 840 тыс. рублей.

Процессуальные меры в отношении подозреваемого, как сообщили в МВД, будут приняты после окончания доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии установили факт нарушения закона еще одним чиновником. Бывший руководитель управления Федеральной миграционной службы в Ингушетии превысил должностные полномочия, в результате чего был нанесен ущерб бюджету на 31 млн рублей. В течение пяти с половиной лет — с января 2011 года по июль 2016 года — бывший глава миграционной службы незаконно заключал государственные контракты с частным охранным предприятием на охрану объектов ведомства.