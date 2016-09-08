Турция разрешит законодателям ФРГ посетить базу Инджирлик
Берлин, 8 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум.
U.S. Air Force
Авиабаза Инджирлик
Высокопоставленный член Социал-Демократической партии ФРГ Райнер Арнольд заявил 8 сентября, что правительство Турции согласилось предоставить доступ законодателям Берлина на базу ВВС Турции Инджирлик, сообщает Reuters.
По словам Арнольда, парламентарии смогут посетить 250 военнослужащих Германии в октябре.
«Вопрос был одобрен управлением секретаря (парламентского оборонного) комитета», — отметил он в интервью информагентству.
Анкары закрыла доступ для законодателей ФРГ на базу в ответ на решение немецкого Бундестага признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.