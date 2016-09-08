Москва, 8 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Российского рэпера Давида Нуриева (псевдоним Птаха), в квартире которого прошел обыск, вызвали на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Об этом, как передает Life.ru, сообщила девушка Птахи Лана.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

«Сейчас его отвезли на допрос, — говорит Лана. — У него выключен телефон, не могу пока с ним связаться».

При этом девушка добавила, что сотрудники правоохранительных органов уже завершили обыск в квартире молодого человека.

«Ничего запрещённого следователи не нашли, — говорит Лана. — У нас обычная квартира, мы нормальные люди».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2016 г. старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова заявила, что российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, стал фигурантом уголовного дела об экстремизме.

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