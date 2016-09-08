Москва, 8 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Две трети жителей России (67%) доверяют банкам (15% полностью и 52% — скорее доверяют), и это стабильно самый высокий уровень доверия из всех финансовых институтов. Для сравнения, в ноябре 2015 года доля таковых была 59%. Рост доверия к банкам отмечается с апреля 2015 года (до этого был спад). Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Jonathunder Банковское хранилище

Такое отношение чаще всего демонстрируют женщины (70% против 63% мужчин), а также молодые люди в возрасте 18−24 лет (77% против 57% среди пенсионеров).

Вырос также уровень доверия страховым компаниям с 34% в ноябре 2015 года до 40% в июле 2016.

Наибольшее доверие к страховым компаниям испытывают молодые жители России от 25 до 34 лет (52%), высокообразованные (50%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. человек (52%).

Доверие инвестиционным компаниям (18%), микрофинансовым организациям (8%) и НПФ практически не меняется (динамика в рамках погрешности).

Уровень доверия МФО по-прежнему выше среди 18−24-летних (14%), а НПФ — среди 35−44-летних (29%) и среди высокообразованных (28%).

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июле 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%