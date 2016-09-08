Солнечногорск, Московская область, 8 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Московской области одобрило проект строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, которую планируется открыть к Чемпионату мира по футболу 2018 года. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина.

falco Взлетно-посадочная полоса

Разместить третью полосу длиной 3200 м и шириной 60 м планируется на территории сельского поселения Луневское Солнечногорского района и городского округа Химки. Общая площадь зоны составит 505 га. Комплекс новой взлетно-посадочной полосы разместится на площадке в 340 га, оставшиеся 165 га планируется использовать для пассажирского аэровокзала, заправочного комплекса, аэродромной инфраструктуры, объектов служебно-технической застройки.

Помимо строительства полосы, которая будет отделена от исторических границ международного аэропорта Шереметьевским шоссе, в проекте также отмечена прокладка специального путепровода для доставки самолетов от аэровокзальных терминалов Шереметьево на ВПП-3 и создание новой автомобильной дороги для транспортного обслуживания жителей близлежащих населенных пунктов и садоводческих товариществ.

Построить третью ВПП международного аэропорта Шереметьево планируется к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Объем финансирования проекта составляет около 35,6 млрд рублей.

«Создание второй летной зоны превратит Шереметьево в один из самых мощных пассажирских и грузовых хабов мира. Это повысит привлекательность нашего транзитного авиаузла и поднимет уровень конкурентоспособности России в целом и Подмосковья в частности», — заключил Елянюшкин.