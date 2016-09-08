США, 8 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



Scott Davidson Погоня

Шесть человек оказались в больнице 7 сентября в результате столкновения нескольких автомобилей, в том числе автомобиля, преследуемого сотрудниками сил правопорядка, заявили в полиции штата Южная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в городе Рок-Хилл. Как отметил официальный представитель полиции города капитан Марк Боллингер, госпитализация потребовалось шести пострадавшим.

Он также сообщил, причиной инцидента стал нарушитель, пытавшийся скрываться от представителей полиции. Его машина врезалась в две других на перекрестке.

По информации полиции, правонарушитель сбежал с места аварии, однако позже был арестован. Он также пожаловался на причинённый вред здоровью в ходе аварии и был также госпитализирован.