Афины , 8 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Ципрас предупредил лидеров еврозоны, что его страна будет бороться за восстановление экономики страны, даже если европейские партнеры не согласятся облегчить условия долговых обязательств, сообщает 8 сентября Reuters.

kremlin.ru Алексис Ципрас

В интервью французской газете Le Monde Алексис Ципрас заявил, что ожидает рост экономических показателей Греции уже в 2016 году. Алексис Ципрас сказал, что рост греческой экономики составит 2,7% в 2017 году, отметив, что отказ со стороны ЕС облегчить долговые обязательства Греции значительно тормозит изменение экономической ситуации страны в лучшую сторону. «Восстановление экономики идет медленно, в частности, потому, что мы не видим желания наших (европейских) партнеров облегчить условия выплаты задолженности», — сказал Ципрас в интервью Le Monde.

Напомним, что Греция получит финансовую помощь в размере 86 млрд евро, часть этой суммы Греция получила в 2015 году. Взамен Греция была вынуждена сократить пенсии и повысить налоги.