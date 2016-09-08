Симферополь, 8 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма не выполняет прогнозный план приватизации на 2016 год, который заложен в бюджете в размере 1 млрд рублей. Об этом 8 сентября сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгению Добрыню.

Александр Васильевич Федоров . Эриклик.Фонтан.Крым.1872

«Недавно было совещание, на котором коллеги доложили, что не успевают в этом году выполнить весь прогнозный план. Ряд объектов будут переходить на 2017 год», — заявила Добрыня агентству. Среди таких объектов, в частности, государственные санатории «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Мисхор» на Южном берегу Крыма.

Первые аукционы по продаже государственного имущества намечены лишь на ноябрь-декабрь, и «нужно отталкиваться от того, что кто-то должен это еще и купить», отметила она. По ее словам, задержка возникла в связи с нерешенными вопросами документального оформления прав на соответствующие объекты.

«Много неурегулированных вопросов с землей, с парковыми зонами, с объектами культурного наследия. Работа идет, средства выделены, но слишком большой объем», — подчеркнула Добрыня. Между тем изменения в доходную часть бюджета в связи с отложенными планами приватизации внесены не были.

Отметим, что речь идет об имуществе Республики Крым, которое было получено в ходе национализации в 2014 году.

В прогнозный план приватизации на 2016 год, в частности, было включено акционирование государственных санаториев «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Мисхор» на Южном берегу Крыма, продажу государственных пакетов акций евпаторийских пансионатов «Космос» (9,24%) и «Волна» (38%), симферопольских ООО «Комплект-строй» (16,25%) и ООО «Стройкомплект» (49,2%), ООО «Коллективное предприятие «Агропромэнерго» в райцентре Советский (8,05%), ООО «Туристический центр «Аян-Дере» в Симферополе (25%), ООО «Джанкойский райселькоммунхоз» (34%).

Кроме того, путем продажи на аукционе в 2016 году планировалось реализовать 16 объектов — комплексов нежилых зданий и недостроев в сельских поселениях Раздольненского, Первомайского, Джанкойского районов, городах Керчь и Саки.

При этом следует отметить, что доходы бюджета планировались без поступлений от продажи объектов группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского, поскольку эти средства предназначались Фонду защиты вкладчиков для погашения депозитных и текущих счетов свыше 700 тыс. рублей, напоминает «Новый день».