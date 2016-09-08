Балаково, Саратовская область, 8 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Вынесен приговор 28-летнему отцу — жителю Балаково и его 22-летней сожительнице, которые довели мальчиков семи и девяти лет до крайнего истощения, младший ребенок «потерял» половину своего веса и попал в больницу, находясь в состоянии комы. В зависимости от роли каждого из них, они признаны виновными в совершении преступлений по уголовным статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего группой лиц по предварительному сговору» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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Приговором суда 28-летнему отцу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, он лишен родительских прав, 22-летняя мачеха приговорена к 1 году и 4 месяцам с отбыванием в колонии-поселении (каждому).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2015 года по 12 марта 2016-го отец из-за безразличия грубо обращался с сыновьями семи и девяти лет, не проявлял внимания к их физическому и психическому развитию, пренебрежительно относился к их потребностям, интересам, здоровью и безопасности их жизни, проявлял жестокость в виде систематического лишения питания малолетних, не оказывал им своевременную медицинскую и иную помощь, сказывающуюся на их здоровье и нравственном развитии. В связи с этим дети находились в опасном для их жизни и здоровья состоянии, в силу своего малолетства были лишены возможности принять меры к самосохранению.

Кроме того, отец вместе со своей сожительницей причинили здоровью 7-летнего ребенка вред средней тяжести, давая ему пищу в ограниченном количестве на протяжении нескольких месяцев, что привело к истощению организма ребенка более чем на 50% от общей массы тела. 12 марта 2016 года в результате вопиющих противоправных действий сожителей мальчик в бессознательном состоянии госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом кома 2 степени. На протяжении длительного времени мальчик находился в тяжелом состоянии.

В ходе следствия выявлено, что должностными лицами органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Балаковского муниципального района не приняты конкретные и адекватные меры к оказанию помощи потерпевшим детям, что способствовало совершению сожителями преступлений в отношении них.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они помещены в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья».

В Министерство социального развития Саратовской области внесено представление о принятии необходимых мер. По итогам его рассмотрения директор ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья», где семья состояла на учете, уволена. Кроме того, внесено представление в региональное Министерство здравоохранения, по результатам рассмотрения которого трое работников поликлиники, где состояли на учете дети, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балакове родной отец довел своих сыновей до крайнего истощения. Он сам привез младшего сына в больницу, когда тот уже не мог говорить, только мычал, на его теле были большие пролежни. В отличие от своего младшего брата, у которого развилась гипогликемия и отказали почти все функции организма, старший пострадал меньше.

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