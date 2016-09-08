Рыбинск, Ярославская область, 8 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Проблема доступности школьного образования для маленьких жителей ярославской глубинки оказалась в центре внимания регионального отделения Общероссийского народного фронта. Общественники требуют от руководства Рыбинского района сделать безопасной дорогу до школы в поселке Шашково. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском ОНФ, администрация поселения не смогла решить эти вопросы — в силу «банальной бесхозяйственности».

фото ярославского ОНФ

Проблему приведения дороги до школы в безопасное состояние подняли родители учеников, проживающих в окрестных деревнях и селах. При этом общественники отмечают, что ранее уже ставили такие задачи перед администрацией Назаровского сельского поселения Рыбинского района.

«В октябре прошлого года мы уже приезжали сюда — нам поступил сигнал, что в деревню Новый Поселок не ходит школьный автобус, поскольку грунтовая дорога до деревни разбита. После нашего обращения администрация поселения подсыпала дорогу. Но остальные проблемы, которые мы поднимали, актуальны до сих пор», — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Александр Сорокин.

После обращения местных жителей активисты ОНФ вновь выехали в поселение. Как выяснилось, в Новом Поселке по-прежнему не обустроена разворотная площадка для школьного автобуса. В дождливую погоду участок дороги, где останавливается и разворачивается автобус, превращается в сплошное месиво грязи. Весной этого года в деревню привезли песчано-гравийную смесь, но площадку так и не выровняли. Кроме того, на остановке нет навеса, и ребятам негде укрыться от дождя и непогоды.

Также общественники отметили, что рядом со школой нет освещения и необходимых дорожных знаков. Один знак «Дети» вместе со стойкой и частью фундамента активисты обнаружили в заброшенном недостроенном здании детского сада.

Вообще, глядя на происходящее в поселении, общественники весьма критично охарактеризовали отношение местной администрации к организации детского и подросткового досуга. Например, несколько месяцев назад чиновники закупили игровой комплекс для детей. Все это время конструктивные элементы детского городка лежали на футбольном поле, и только за день до приезда ОНФ их начали монтировать. Кроме того, на территории школы находится хоккейный корт, который из-за незначительных сложностей с заливкой льда долгое время не использовался и пришел в запустение.

«Мы считаем, что все это проявления банальной бесхозяйственности. Очевидно, что снова обращаться к главе поселения нет никакого смысла. Поэтому мы направили письмо главе района с просьбой повлиять на ситуацию и ускорить решение выявленных проблем», — подчеркнули в Ярославском отделении ОНФ.