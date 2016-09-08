Стамбул, Турция, 8 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержана женщина, которая планировала осуществить теракт. Об этом сообщает местная газета Sabah.

Citrat Стамбульский аэропорт

По предварительным данным, предполагаемая смертница прибыла в Стамбул из города Диярбакыра, который расположен на юго-востоке страны.

Отмечается, что в ходе задержания женщины никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности инцидента в аэропорту.