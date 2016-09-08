Краснодар, 8 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Авария, произошедшая в Краснодарском крае на федеральной автотрассе, унесла жизнь человека. По информации ГУ МВД региона, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 1409-м км трассы М4 «Дон» под Горячим Ключем.

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Две иномарками столкнулись на 1409-м км трассы М4 «Дон». Предварительно известно, что причиной аварии стал выезд на встречку одной из машин.

Приехавшие на место спасатели Краснодарского краевого отряда «Кубань-СПАС» помогли выбраться семье из пяти человек, трое из которых дети, из автомобиля Opel. Всех пострадавших, в том числе водителя в больницу увезла машина скорой помощи.

Водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте, передает «Кубань 24». Удар был такой силы, что его зажало в салоне. Его тело пришлось извлекать из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В настоящее время дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также виновников аварии.

Еще одно ДТП с четырьмя пострадавшими произошло накануне около полудня в районе 267-го километра автодороги «Темрюк — Краснодар — Кропоткин». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в ехавший навстречу грузовик «Вольво» с полуприцепом, а затем столкнулся с дорожным ограждением. Не удалось избежать столкновения с грузовой автомашиной и автомобилю «ВИС» В результате оба водителя легкового автотранспорта и двое пассажиров «Гранты» были травмированы.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГИБДД, за прошедшие сутки в крае было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в них пять человек погибли и 38 были травмированы. Превышение скорости спровоцировало шесть аварий, в них погиб один человек и 11 пострадали, три ДТП произошли по причине выезда на полосу встречного движения, в них два человека погибли и трое были травмированы.