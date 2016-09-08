Петрозаводск, 8 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, на заседании правительства Карелии были приняты основные характеристики проекта республиканского бюджета на 2017 год и на период 2018—2019 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, планируется, что в следующем году поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет вырастет на 7%.

Фото: пресс-служба правительства Карелии

Министр финансов Карелии Ирина Ахокас в своем докладе отметила, что основные характеристики проекта республиканского бюджета определены в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития региона. На 2017 год доходы бюджета запланированы в объеме 26,1 млрд рублей, расходы — 27,8 млрд рублей, дефицит — 1,7 млрд рублей. На 2018 и 2019 годы предусмотрены положительные темпы роста доходов бюджета.

В 2017 году поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики планируется в сумме 21 млрд рублей, что на 7% выше оценки 2016 года. Увеличение объема поступлений обусловлено ростом налогооблагаемой прибыли предприятий, фонда заработной платы, облагаемой стоимости имущества, объемов добычи природных ресурсов.

При прогнозировании объема безвозмездных поступлений в бюджет Карелии на 2017 год на данном этапе учтены дотации из федерального бюджета в сумме 5,2 млрд рублей. Общая сумма безвозмездных поступлений будет увеличена по итогам подготовки проекта федерального бюджета. Объем расходов бюджета на будущий финансовый год также будет уточнен с учетом федеральных целевых средств после опубликования проекта федерального закона о бюджете, отметили в пресс-службе.

Начиная со следующего финансового года, планируется поэтапное снижение уровня дефицита бюджета с 8% в 2017 году до 7% к 2019 году. На заседании правительства также были приняты за основу ключевые характеристики проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии. Планируется, что поступления в 2017 году составят 8,9 млрд рублей. Расходы фонда соответствуют его доходам.