Воронеж, 8 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Законопроект «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Воронежской области» внесен на рассмотрение Воронежской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы парламента.

Nikolaev ec06ffa5 Эвакуатор

Проект поправок к региональному закону для приведения его в соответствие с федеральным законодательством был внесен 1 сентября, его автором значится депутат Владимир Верзилин. 6 сентября законопроект получил положительное заключение юристов парламента.

Между тем, с 1 сентября в Воронеже прекратили работу все эвакуаторные службы. С этой даты в силу вступили требования федерального закона об установке тарифа на услуги эвакуации и сроков оплаты регионами. В Воронежской области региональное законодательство привести в соответствие с федеральным не успели.

Внесенный проект закона предстоит рассмотреть на заседании профильного комитета, а затем на заседании парламента, как обещают, закон будет принят в течение месяца, и уже в начале октября эвакуаторы снова заработают.