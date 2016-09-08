Буэнос-Айрес, 8 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Eric Gaba (Sting) / Koryakov Yuri Карта Фолклендских (Мальвинских) островов

Глава МИД Аргентины Сусанна Малькорра заявила, что Буэнос-Айрес готов рассмотреть возобновление воздушного сообщения с Фолклендскими островами, а также совместной разработки углеводородов на прилегающих к островам территориях, сообщает The Guardian.

Напомнив, что претензии на Фолклендские острова записаны в конституции Аргентины, глава МИД страны, тем не менее. отметила в интервью британской газете, что она хочет положить конец эре конфронтации.

«Предыдущая администрация очень легко шла на конфронтации, мы этого не хотим. Мы признаем, что на решение этой проблемы уйдет время. Наши претензии на Мальвины (аргентинское название Фолклендских островов) сохранятся, однако в рамках добрососедских отношений», — отметила она.

«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе решение может быть найдено, однако на данный момент мы можем и должны проявлять уважение, а также искать пути использования возможностей для создания доверия. Прежний подход не давал никаких результатов, однако мы считаем, что если мы сядем за стол, подойдем с готовностью и творчеству к этому вопросу, возможны альтернативы», — добавил она, подчеркнув, что 80% англо-аргентинских отношений носят характер сотрудничества, поэтому задача состоит в том, чтобы поработать над оставшимися 20%.

Напомним, в марте 2016 года Комиссия ООН по границам континентального шельфа признала расширение территориальных вод Аргентины с 200 до 350 морских миль. Благодаря решению комиссии международной организации на территории Аргентины оказались и Фолклендские острова.

Миролюбивые, а, скорее, капитулянтские заявления новых аргентинских властей вряд ли получат адекватную реакцию в британском обществе. В июле 2015 года, аргентинская газета «Diario popular» опубликовала сенсационные результаты опроса, проведенного сетью «Sky News» в Великобритании: 60% британцев поддерживают свое правительство в отпоре притязаний Аргентины на Мальвинские острова и считают допустимым, что вопрос может быть решен и военным путем.