Грозный, 8 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Перечень приоритетных инвестиционных проектов определило правительство Чечни. В него включены 65 проектов в области промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи, агропромышленного комплекса, индустрии отдыха и туризма, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Acelote Ведучи

Среди них важнейшие объекты экономики — нефтеперерабатывающий завод, Грозненская ТЭС, многолетние сады с капельным орошением в ряде районов республики, микрорайон «Северный» в городе Урус-Мартан. Кроме того, в число приоритетных вошли и такие известные уже в России проекты, как всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи», многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр», торгово-развлекательный комплекс «Грозный молл».

Многие из инвестпроектов будут представлены на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Ежегодное мероприятие в текущем году будет проходить с 29 сентября по 2 октября. Отметим, что для Чечни этот форум является важной площадкой, где власти региона налаживают деловые контакты с российскими и зарубежными партнерами в инвестиционной сфере.

Читайте также: Кадыров пообещал, что ни один из инвестпроектов в Чечне не закроют

В столице Чечни реализуют инвестпроекты на сумму 176 млрд рублей

Напомним, в конце прошлого года в Чечне реализовывалось 96 инвестиционных проектов. По словам главы республики Рамзана Кадырова, все они успешно реализуются. Кризис, как отметил Кадыров, не повлияет на реализацию инвестиционных проектов на территории Чечни — закрывать их никто не планирует.