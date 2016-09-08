Москва, 8 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В 2017 году конкурс эстрадной песни «Евровидение» точно пройдет на Украине, об этом рассказали в Европейской вещательной корпорации, передает 8 сентября радиостанция «Говорит Москва».

hentilpej «Евровидение»

По словам организаторов, международный фестиваль примет один из трех городов, ранее заявленных принимающей стороной. Речь идет о Киеве, Одессе или или Днепре (бывший Днепропетровск). Отмечено, что город проведения будет объявлен в установленном порядке, а любые изменения будут отражены на сайте конкурса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Украина, победившая в фестивале в 2016 году, может не успеть завершить подготовку к «Евровидению» в срок. В таком случае организаторы могут передать право на проведение конкурса другой стране, в том числе России, занявшей третье место.