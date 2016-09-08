Омск, 8 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. «Министр финансов Антон Силуанов предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет, причем как для мужчин, так и для женщин. Более того, по мнению Силуанова, это надо делать «чем быстрее, тем лучше». Средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня не дотягивает до 63 лет. И если сейчас до пенсии не доживает примерно половина российских мужчин и четверть женщин, то до нового пенсионного порога не дотянет уже около половины населения», — считает омский общественный деятель Сергей Кондаков.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

В случае повышения пенсионного возраста в нынешних экономических условиях миллионы людей неизбежно останутся и без пенсии, и без зарплаты, заявил Кондаков в интервью ИА REGNUM.

По его мнению, в случае повышения пенсионного возраста необходимо дополнительно создавать рабочие места. Иначе «каждый год в стране будет появляться большое количество граждан, не вышедших на пенсию, за которыми надо сохранить рабочие места»: «Это при том, что из школ и вузов на рынок труда сейчас каждый год выходит порядка 1,5 млн человек. И этой молодежи кое-как удается находить работу, в том числе потому, что освобождаются рабочие места уходящих на пенсию. Но в случае повышения пенсионного возраста в России выход людей на пенсию практически прекратится на целых 5 лет. И в первый же год после реформы рынок труда окажется переполненным».

Общественник считает, что пенсионный возраст можно повышать «только в рамках быстро растущей экономики, создающей много новых рабочих мест, в противном случае мы получаем неразрешимую проблему массовой безработицы».

«В рамках нынешней экономической ситуации любое повышение пенсионного возраста ведет к появлению большого слоя пожилых людей без средств к существованию. Предлагаемая реформа неизбежно приведет к колоссальному социальному взрыву, что серьезным образом ударит по рейтингу президента, поскольку граждане привыкли связывать постановления правительства напрямую с его решениями», — сказал Сергей Кондаков.

Он добавил, что решение пенсионного вопроса напрямую зависит от результатов борьбы с «серыми» зарплатами: «Но в этом направлении практически ничего не делается, что является недопустимым по своей сути».

Читайте также: «В Омской области ситуация с «серыми» зарплатами весьма печальная»

«В Минфине считают, что альтернативы повышению пенсионного возраста нет, что эта мера позволит сэкономить от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей за три года. Экономия весьма сомнительная, так как «сэкономленные» деньги будут плавно перетекать в пособия по безработице. Нет необходимости экономить деньги на пенсионерах, деньги необходимо выводить из тени. Борьба с «серыми» зарплатами — вот мощный источник пополнения бюджета страны, выплат пенсий и, в конечном итоге, государственный подход к пенсионной проблеме», — подытожил общественник.

Читайте также: Медведев: Решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце августа заявил, что на сегодняшний день решения о повышении пенсионного возраста нет. Однако, по его словам, эта возможность до сих пор обсуждается: «Но при этом мы конечно должны учитывать, что в нашей стране, слава Богу, растет продолжительность жизни». Медведев подчеркнул, что еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни мужчин составляла 59 лет, а на сегодняшний день эта цифра составляет 67 лет.