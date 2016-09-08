Иркутск, 8 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Аграрии Иркутской области убрали 124,5 тыс. гектара зерновых и зернобобовых культур, что составляет 30% от запланированного объема, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, в регионе намолочено 255,3 тысячи тонн зерна. Картофель убран с площади 709 гектаров, валовый сбор составил 13,2 тыс. тонн. Овощи убраны с площади 49,7 гектара, собрано 692,7 тыс. тонн.

Напомним, всего в Иркутской области в этом году посеяно 674,4 тыс. гектара сельскохозяйственных культур, в том числе 407,7 тыс. гектара зерновых и зернобобовых культур, 40,5 тыс. гектара картофеля и 6 тыс. гектаров овощей. Под урожай будущего года подготовлено 225 тыс. гектаров паров.

«В настоящее время сельхозтоваропроизводителями области продолжается заготовка грубых и сочных кормов. Сейчас заготовлено 15,3 ц кормовых единиц на одну условную голову, что в натуральном объеме составляет 317,5 тыс. тонн сена, 196,2 тыс. тонн сенажа и 146,3 тыс. тонн силоса», — отметил Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Приангарью было выделено 526 млн рублей на поддержку аграриев. В 2015 году из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводства было выделено 1,53 млрд рублей.