Москва, 8 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Москве продолжаются работы по сносу пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Как заявил глава департамента градостроительной политики города столицы Сергей Левкин, в городе снесли еще одну пятиэтажку на северо-западе, площадь которого составляла около 3000 квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

ThomasWolter Старый дом

«На сегодняшний день остаточный снос — 99 домов», — уточнил чиновник.

Он добавил, что переселение жителей из ветхих домов находится под контролем мэра города Сергея Собянина. К сентябрю 2016 года в современное жилье переехало уже 150 тысяч семей.

Напомним, в июне 2016 года Левкин сообщил, что в городе осталось снести 111 пятиэтажных «хрущевок». Ранее в мэрии сообщали, что программу сноса пятиэтажек удастся завершить к концу 2016 года, однако впоследствии в городе представили новый план по избавлению от домов первого периода индустриального домостроения. Избавиться от ветхих пятиэтажек планируют в 2017 году.