Москва, 8 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В 2017 году в российских школах появятся учебники по обществознанию, которые будут дополнены информацией о финансовой грамотности. Материал в учебниках будет систематизирован и облечен в понятную для ребенка форму. Соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение финансовой грамотности обучающихся, сегодня, 6 сентября, подписали Минобрнауки и Банк России, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

Д.Пускин. Дополнительные занятия в школе

Разработчики программы надеются, что через школьников часть знаний станет доступна и старшему поколению — родителям, бабушкам и дедушкам учеников, что также поможет снизить риск совершения ими серьезных ошибок в финансовых делах семьи.

В содержании учебников обществознания для 7, 8, 11 классов планируется актуализировать информацию о личном финансовом планировании, расходах и доходах семьи, разъяснения, как функционирует финансовый рынок, какие бывают банки, что такое депозит, кредит, его полная стоимость и переплата, в чем преимущества мобильного банкинга, как пользоваться банковской картой и как при этом защититься от мошенничества, как правильно рассчитать налоги и как позаботиться о своей будущей пенсии, как застраховать риски, что такое инфляция и многие другие составляющие финансовой грамотности.

«Вопросы финансовой грамотности в современном мире приобретают особую актуальность и крайне важно, чтобы выпускники наших школ получали необходимые знания и умения использования своих финансов и пользования финансовыми услугами», — первый заместитель министра образования и науки РФ Николай Третьяк.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в российских школах начались занятия по финансовой грамотности. Пока — факультативно, а в дальнейшем — в рамках предметов обществознание, математика, ОБЖ, история и география.