Рим, 8 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Руководство «Гуанчжоу Эвергранд» предлагает экс-наставнику сборной Италии Марчелло Липпи возглавить китайский футбольный клуб. Как сообщает Football Italia, если итальянский специалист примет данное предложение, он будет получать 20 млн евро за сезон.

Doha Stadium Plus Qatar Марчелло Липпи

По информации газеты, Липпи, который с 2012 по 2014 г. уже возглавлял «Гуанчжоу», может подписать с китайским клубом новый трехлетний контракт.

Таким образом, 68-летний итальянский специалист может возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира.