Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Мемориальная плита в память о жителях Крыма, сражавшихся против врага при обороне Ленинграда, открыта сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, где похоронены сотни тысяч жителей и защитников блокадного города.

Александров Вечный огонь на Пискаревском кладбище

Плиту на Аллее Памяти Пискарёвского кладбища открыли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщила пресс-служба Смольного.

Сегодня, 8 сентября, исполняется 75 лет со дня начала блокады Ленинграда и отмечается День памяти жертв блокады.

«В годы Великой Отечественной войны у стен Ленинграда воевали представители всех регионов страны. В их числе были крымчане. Открывая в этот скорбный день мемориальную плиту, мы с огромной благодарностью отдаем дань памяти их подвигу», — сказал Георгий Полтавченко.

В свою очередь, Сергей Аксенов сообщил, что сегодня в Крыму живёт 126 участников Великой Отечественной войны, защищавших Ленинград, и поблагодарил власти Петербурга за тёплый приём приезжающим в город на Неве крымским ветеранам. «В нашем лице вы всегда найдёте друзей и союзников», — подчеркнул глава Республики Крым.

«Открывая плиту в священном для каждого ленинградца месте — на Пискаревском мемориальном кладбище, — мы отдаем дань памяти крымчанам, павшим на полях сражений», — отметил еще один участник торжественно-траурной церемонии, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

К новой мемориальной плите были возложены цветы.