Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Флаг России на торжественной церемонии открытия Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро вынес Андрей Фомочкин — член делегации Белоруссии на играх, сообщает НТВ.

Peggy_Marco Флаг России

Ранее имя члена делегации, вынесшего, несмотря на запрет Международного параолимпийского комитета (МПК), российский триколор, не сообщалось. Отмечается, что он не параолимпиец. Фомочкин — директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, мастер спорта международного класса, рекордсмен СССР по зимнему многоборью.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Международного параолимпийского комитета было запрещено участие сборной России в Параолимпиаде, которая 7 сентября началась в Рио-де-Жанейро. МПК предупредил о последствиях за вынос флага России белорусскими спортсменами. В отношении Фомочкина начато расследование.

МИД Белоруссии назвал поступок спортсмена «мужским»: «Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать — будем отвечать».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 сентября во время брифинга охарактеризовала негативную реакцию Запада на благородный поступок представителя белорусской параолимпийской сборной как «закамуфлированный под право фашизм».