Анкара, 8 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Турции арестуют еще несколько десятков военнослужащих, 16 предпринимателей уже находятся под стражей в ожидании суда, сообщает 8 сентября Reuters.

Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну. 1831

Власти обвиняют задержанных предпринимателей в связи с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который отрицает свою причастность к организации неудавшегося военного переворота в июле 2016 года. Одним из 16 задержанных предпринимателей был Фарук Гюллю, владелец сети магазинов по продаже пахлавы, традиционной турецкой выпечки. Он обвиняется в принадлежности к организации, которую Анкара назвала «Террористическая организация Гюлена» (ФЕТО), сообщает государственное агентство Анадолу.

Напомним, что Турция арестовала уже десятки тысяч человек, обвиняемых в причастности к неудавшемуся военному перевороту 15−16 июля 2016 года, в результате которого погибло 240 человек.