Рига, 8 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В портах Прибалтики за семь месяцев 2016 года перевалено 85,054 млн тонн грузов, что на 5,1% или 4,614 млн тонн меньше, чем за тот же период 2015 года, сообщает LETA.

liftarn Рижский порт

Так, 43,1% общего объема грузов было перевалено в портах Латвии, 33,3% — в портах Литвы, 23,6% — в эстонских портах.

В литовских портах перевалка за семь месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2015 года возросла, а в портах Латвии и Эстонии сократилась.

Грузооборот портов Латвии в 2016 году за семь месяцев по сравнению с тем же периодом 2015 года уменьшился на 13,7% до 36,636 млн тонн. Перевалка в портах Литвы в этот период увеличилась на 8,5% до 28,348 млн тонн, а в эстонских портах грузооборот упал на 4,8% до 20,07 млн тонн.

Среди портов стран Прибалтики за семь месяцев 2016 года больше всего грузов перевалил Клайпедский порт в Литве — 23,15 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

На втором месте по грузообороту Рижский порт — 21,23 млн тонн грузов, что на 10,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2015 года. На третьем месте Таллинский порт — 12,335 млн тонн грузов, что на 10% меньше.

Напомним, в 2015 году грузооборот портов стран Прибалтики составил 150,139 млн тонн грузов, что на 7% меньше, чем в 2014 году. 46,3% грузов было перевалено в портах Латвии, 30,5% — в портах Литвы, 23,2% — в портах Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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