Севастополь, 8 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» заксобрания Севастополя, большинство которой составляют депутаты из так называемой группы Чалого, отказалась от подписания межпарламентского соглашения между законодательными органами двух субъектов, Госсоветом Крыма и заксобранием города. Об этом заявил секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников.

rafabordes Подписание документов

Он напомнил, что 31 августа Крымский и Севастопольский политсоветы «Единой России» поддержали инициативу главы РК Сергея Аксёнова относительно подписания межпарламентского соглашения между Госсоветом Крыма и Законодательным собранием Севастополя. Инициатива была оформлена в виде заявления на совместном заседании политсоветов двух партийных организаций.

«Однако на фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Севастополя этот вопрос жестко был снят (сторонниками Алексея Чалого). Не хотим — и всё», — сообщил Колесников «Крыминформу».

Он назвал такое решение глупым. «Севастополь и Крым были, есть и будут двумя субъектами РФ. Завтра не будет никого из нынешних местных государственных и партийных деятелей, а эти субъекты останутся, никуда они не денутся. Им жить, дружить и развиваться на благо подрастающего поколения», — отметил Колесников.

Он считает, что в данном вопросе — отказе от подписания межпарламентского соглашения — взяли верх амбиции, которые ни чем не обоснованы.

Фракция «Единая Россия» в заксобрании Севастополя насчитывает 22 человека из общего числа — 24 человека.