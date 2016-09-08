Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Сотрудники Управления на транспорте МВД России по СЗФО совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России в ходе комплекса совместных оперативных мероприятий установили личность гражданина, совершившего утром 7 сентября анонимный звонок о «заминировании» аэропорта «Пулково». Об этом сегодня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Напомним, в связи с поступившим звонком проводилась эвакуация людей из терминалов аэропорта, в течение полутора часов шла проверка помещений аэропорта на наличие взрывчатых веществ. Она дала отрицательный результат. Во время ЧП пришлось задержать вылет около 30 рейсов.

Звонившим оказался 29-летний житель Петербурга. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

По данным СМИ, «телефонный террорист» состоит на учете у психиатра. Помимо ложного сообщения об угрозе в «Пулково», он в среду заявил о «заминировании» 15-го отдела полиции Санкт-Петербурга.

Мужчина помещен в психиатрическую больницу №2. Скорее всего, психическое заболевание, если оно подтвердится, поможет ему избежать уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта. За такое преступление грозит до пяти лет заключения и крупный денежный штраф.