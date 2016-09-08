Москва, 8 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет актуальной до тех пор, пока не будет реформирован сам механизм формирования пенсий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя заявления Минтруда о том, что в ПФР, несмотря на сложности, есть все необходимые средства на доплату пенсий малоимущим пенсионерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«Беды Пенсионного фонда накладываются одна на другую. Доплаты малоимущим пенсионерам применяются, когда сумма их пенсии меньше прожиточного минимума. Этот минимум растет из-за увеличения потребительских цен. Он в 2016 году повысился почти на 23%, то есть на 1,6 тыс. рублей», — отметил он.

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Дело в том, что еще ранее у Пенсионного фонда (ПФ) не хватало денег на общую индексацию пенсий, компенсирующую повышение цен, напомнил эксперт. «Индексация должна была быть проведена в 2016 году на 12,9% — на величину инфляции 2015 года. Но компенсировали, как известно, только 4%. Вот и получилось, что у большего числа пенсионеров пенсия стала не дотягивать до прожиточного минимума 8,8 тыс. — он вырос сильнее, чем пенсии», — сказал Гойхман.

Пенсионный фонд пытался сэкономить на компенсациях, но получил рост расходов в другом месте — в доплатах самым бедным пенсионерам, констатировал эксперт. «Таких стало больше на 1,5 млн человек с декабря 2015 года (увеличение с 2,5 до 4 млн человек) И это число до конца 2016 года будет повышаться», — считает аналитик.

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Доплаты тем не менее аккуратно производятся, в отличие от компенсаций, пояснил Гойхман. «Для этого срочно перекидываются деньги из госбюджета в ПФР. Но ситуация носит характер экстренного закрытия дыр, просто чтобы миллионы пожилых людей не ушли бы за грань нищеты. Радикальное решение проблемы соответствия доходов и расходов ПФР сейчас просто невозможно из-за снижения поступлений в ПФР при меньших суммах зарплат работников, с одной стороны, и повышения масштабов выплат из-за старения населения и инфляции — с другой», — полагает эксперт.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не реформируется сам механизм формирования пенсий, убежден Гойхман. «На это уйдут годы, да и сама реформа может быть тяжелой — ликвидация накопительных пенсий, повышение пенсионного возраста и другие непопулярные меры», — резюмировал он.

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Минтруда опровергает данные о том, что у ПФР есть проблемы с выплатой федеральной доплаты к пенсии малоимущим пенсионерам. Согласно официальному заявлению ведомства, сбоев в выплате федеральной социальной доплаты к пенсии нет, а бюджетное законодательство позволяет производить перераспределение средств внутри бюджета ПФР в пределах имеющихся ресурсов.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2016 года ПФР потратил на доплаты для малоимущих пенсионеров сумму в размере 47,2 млрд рублей, притом что общий объем трат на эти цели в течение 2016 года должен был составить 43,9 млрд рублей. По данным РБК, перерасход уже составляет 3,3 млрд рублей.