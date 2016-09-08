Москва, 8 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Стресс предшествует процессам повреждения и гибели нейронов головного мозга, которые сопровождают такие недуги, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также инсульты и повреждения психики. К такому выводу пришли российские специалисты, их исследование опубликовано в журнале Metabolic Brain Disease.

Kapa65 Мыши. Хлеб

Ученые провели опыты на мышах, подвергавшихся непредсказуемому и постоянному стрессу. Выяснилось, что в гиппокампе, области мозга, ответственной за эмоции и память, и коре мозга накапливаются кортикостероиды, гормоны стресса. При этом последствия стресса не проходят сразу после его прекращения.

По словам профессора Наталии Гуляевой из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНДиНФ) РАН, в дальнейшем в гиппокампе возникают нейровоспаления — повреждения и гибель нервных клеток. Это грозит опасными нейродегенеративными заболеваниями и потерей памяти. Выяснение причин гибели нейронов поможет ученым разработать способы их защиты.