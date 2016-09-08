Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. На Камчатке в главную больницу региона в Петропавловске-Камчатском эвакуирован турист, которому стало плохо на маршруте по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю Юлия Ананьева, на помощь вылетал вертолет Ми-8.

amic.ru Ми-8

По словам собеседника агентства, группа туристов из трех человек не была зарегистрирована в поисково-спасательном отряде. «Во время путешествия одному из мужчин стало плохо. Двое других связались со спасателями и запросили помощь. На место вылетел вертолет Ми-8, на борту которого были двое спасателей ПСО, один медик и двое сотрудников оперативного управления. Группу нашли по оставленным ими координатам, мужчину эвакуировали», — сказала Юлия Ананьева.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, группа туристов состояла из двух граждан Австрии, один из которых 1960 года рождения и был госпитализирован, а также одного гражданина Бразилии. По имеющимся сведениям, мужчине стало плохо с сердцем, но он находится в удовлетворительном состоянии — говорит и сам передвигается.