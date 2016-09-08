Чебоксары, 8 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Чувашии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Вологды, ранее объявленный в федеральный розыск органами внутренних дел Вологодской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии. На родине его обвиняли в присвоении средств. Находясь под следствием, злоумышленник скрывался в Чувашии, где успел обмануть обвиняющегося в мошенничестве мужчину.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

Житель Вологды представлялся в Чувашии членом общероссийской общественной организации, осуществляющей контроль за деятельностью органов уголовно-исполнительной системы. «В Чувашии он предпринимал попытки освободить от уголовного наказания подсудимого, которому инкриминировал хищение путём мошенничества более 50 млн рублей у директора республиканской коммерческой организации», — сказали в ведомстве. Подсудимый в настоящее время находится под арестом, дело передано в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подсудимому инкриминируется ряд преступлений, в том числе получение 50 млн рублей от местного предпринимателя за содействие в прекращении уголовного дела о нецелевом использовании бюджетных средств в рамках программы занятости населения. Всего в деле о мошенничестве на 50 млн рублей фигурируют три человека, ранее в отношении одного из них уже вынесен приговор. Суд признал злоумышленника виновным в мошенничестве, приговорив к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он оштрафован на 1,8 млн рублей.

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