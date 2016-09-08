Севастополь, 8 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Экс-спикер Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый реально руководит Законодательным собранием Севастополя, в то время как избранная его председателем Екатерина Алтабаева является таковой лишь формально. Об этом заявил СМИ депутат ЗС Борис Колесников.

kremlin.ru Алексей Чалый

«Чалый, хоть и является формально рядовым депутатом, но кабинет председателя Законодательного собрания до сих пор не покинул, — цитирует «Крыминформ» Бориса Колесникова. — Там собираются его сторонники. Проходят совещания и обсуждения».

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Он добавил, что вместо избранной 6 сентября Екатерины Алтабаевой логичнее было бы выбирать Чалого, «который реально руководит большинством законодательного органа власти. В поле его влияния большинство депутатов — 13 человек».

По словам Колесникова, предложение Чалого возглавить комиссию по развитию, объединив два комитета, направлено против депутата Татьяны Лобач, которая сейчас возглавляет комитет экономики. «Это предложение, скорее всего, будет подхвачено и реализовано его сторонниками в Заксобрании. Голосов им сегодня хватает. Понятно, что при таком раскладе Лобач потеряет свое место», — сказал Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, в сформированное правительство Севастополя вошли персоны из близкого окружения экс-спикера ЗС Чалого.