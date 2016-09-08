Москва, 8 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 9 сентября, говорится в сообщении регулятора.

martaposemuckel Евро

Доллар США понижен к рублю на 40,74 копейки и составил 63,9730 рубля. Евро опустился на 35,58 копейки — до 72,0464 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам валют на 9 сентября, составила 67,6060 рубля, она потеряла 38,42 копейки.

Ранее в ходе торгов на биржах мировые цены на нефть росли на данных о запасах в США. Цена на нефть марки Brent составляет $48,71.