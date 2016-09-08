Бишкек, 8 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы и спецслужбы Китая продолжают оказывать все необходимое содействие коллегам из Киргизии, занимающимся расследованием атаки террористов на посольство КНР в Бишкеке. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

kg.china-embassy.org Здание посольства Китая в Бишкеке

Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что помощь киргизским силовикам китайская сторона будет предоставлять до тех пор, пока виновные не будут привлечены к ответственности.

«Китай выступает против всех форм терроризма и актов насилия в отношении китайских дипломатических миссий и граждан. Мы продолжим работу с международным сообществом в борьбе с терроризмом и в обеспечении безопасности и защите интересов китайских граждан и учреждений», — отметила Хуа Чуньин.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что боевики «Исламского движения Восточного Туркестана» (группировка запрещена в России и ряде других стран) организовали нападение не только на китайское диппредставительство в столице Киргизии, но также участвовали в терактах как в самом Китае, так и в ряде других стран.

«Мы будем и далее расширять сотрудничество с международным сообществом, включая киргизскую сторону, в борьбе с терроризмом и для обеспечения мира и спокойствия в Китае, в регионе и во всем мире», — подытожила она.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года произошло нападение на расположенное в столице Киргизии посольство Китая. По данным киргизским спецслужб, террорист-смертник из запрещенной в РФ и ряде других стан группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» на микроавтобусе Mitsubishi Delica выбил ворота диппредставительства, заехал на его территорию и привел в действие мощную самодельную бомбу. В результате теракта получили осколочные ранения несколько человек из обслуживающего персонала китайского посольства. Погибших, кроме самого террориста, нет.