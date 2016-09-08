Москва, 8 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает прожиточный минимум за II квартал 2016 года в размере 9 тыс. 956 рублей на душу населения. Постановление опубликовано 8 сентября на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В постановлении сказано, что во II квартале текущего года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 10 тыс. 722 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 163 рубля, детей — 9 тыс. 861 рубль.

Медведев поручил Федеральной службе государственной статистики (Росстат) обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума.

Напомним, установленный правительством прожиточный минимум в I квартале 2016 года составил 9 тыс. 776 рубля на душу населения.

Величина прожиточного минимума определяется правительством РФ для оценки уровня жизни граждан. Эти цифры используются при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Также эти цифры используют при формировании федерального бюджета.

В России долгие годы сохраняется существенный разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, который всегда выше МРОТ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эти показатели должны сравняться, а в перспективе МРОТ должен превысить прожиточный минимум. Но до сих пор этого не удалось сделать.

С 1 июля уровень МРОТ повышается до 7,5 тысяч рублей. Власти надеются, что МРОТ сравняется с прожиточным минимумом к 2020 году.