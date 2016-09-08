Калуга, 8 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Единственная в России линия по производству бумажных пакетов открылась на базе женской исправительной колонии № 7, сообщил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новое производство в женской исправительной колонии

По его словам, на оборудование, установленное в калужской колонии было потрачено более 21 млн рублей. Монтаж, установку и наладку автоматической производственной линии осуществили иностранные специалисты. В качестве сырья применятся бумага с нанесенной печатью. Технологический процесс позволяет производить до 100 пакетов в минуту.

«Планируемый дополнительный доход от нового производства около 100 млн рублей в год. Продукция имеет хороший потребительский спрос и будет способствовать развитию программы импортозамещения. На новом производстве будет занято до 40 осужденных», — подчеркнул офицер калужского управления ФСИН России.

Напомним, созданная на базе бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних калужская женская колония №7 открылась в июне 2011 года. По плану перепрофилирования учреждения прводён комплекс мероприятий, целью которых является успешная адаптация осужденных женщин к условиям содержания в колонии общего режима. Также отбывающие наказание женщины имеют возможность получить основное общее образование в учебно-консультативном пункте. По итогам прошлого года колония стала лучшим исправительным учреждением Калужской области.