Москва, 8 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Кандидатам в президенты США нужно «танцевать парный танец», а не привлекать к нему третью сторону. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Танго. Открытка 1920-х годов

«Смотрю на избирательную кампанию в США и хочу сказать, что парные танцы танцуют вдвоём, а не втроём», — сказала Захарова.

Она отметила, что в министерстве уважают «парный танец» в Вашингтоне: «Мы уважительно к нему относимся. А танго втроём не практикуем».

Напомним, выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года. Главная борьба, как полагают эксперты, развернётся между кандидатом от демократов Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.