Самара, 8 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. 11 сентября в Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 430-летия Самары, 75-летия присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы страны и присвоению областному центру звания «Город трудовой и боевой славы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru Афиша на День Города

10 сентября пройдут мероприятия, посвященные Эльдару Рязанову. В 14:00 по адресу: улица Фрунзе, дом № 120 — состоится церемония открытия мемориальной доски в его честь. Памятный атрибут выполнен из гранита и нержавеющей стали в форме старого советского телевизора, по которому когда-то впервые жители нашей страны увидели его фильмы. Надпись на мемориальной доске гласит: «В этом доме родился и жил Почетный гражданин города Самара, народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов (1927−2015)».

В 15:00 мероприятие продолжится в концертном зале ФГБОУ высшего образования «Самарский государственный институт культуры», где состоится концерт-встреча «Добрый вечер, Эльдар Александрович!». В программе концерта — песни и музыка из кинофильмов Эльдара Рязанова в исполнении самарских артистов, воспоминания друзей и представителей творческих сообществ. Также гости смогут посетить выставку афиш к кинофильмам любимого режиссера.

Напомним, что выдающийся российский и советский кинорежиссер, сценарист, драматург, поэт, телеведущий, педагог родился в Самаре (на улице Фрунзе, д. № 120) в семье работников советского торгового представительства. В 1941—1942 годах находился в Куйбышеве в эвакуации.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года в доме, где он родился, запланировано открытие музея, посвященного Эльдару Рязанову. Это событие будет приурочено к 90-летию со дня рождения кинорежиссера. В музее жители и гости Самары смогут познакомиться с творчеством режиссера и узнать об интересных историях и судьбоносных моментах его жизни.

11 сентября 2016 года в Самаре будут отмечать День города. В программе заявлены разные праздничные площадки.

На Набережной Волги (II очередь, спуск по ул. Полевая) — с 13:00 до 16:00 состоится авиационное шоу — высший пилотаж на реактивных штурмовиках L-39 и вертолетах МИ-2 и МИ-8; десантирование и воздушная акробатика парашютистов ВДВ; показательные выступления взвода десантников по рукопашному бою со стрельбой; военно-патриотические площадки и выставка современного вооружения Российской армии.

А также — тест-драйв автомобилей LADA Vesta и LADA X-RAY; ансамбль песни и пляски ВДВ России, ВИА «Боевое братство»; спортивные соревнования; анимационные и творческие программы.

На площадь имени В.В. Куйбышева в 11:00 — выставка-ярмарка «Сделано в Самаре» — показ изделий художественного творчества и сувенирной продукции, мастер-классы от самарских мастеров, модное дефиле.

В 14:00 — экспозиция «Самаре — 430 лет» и выставка государственных наград Самары — горожане смогут познакомиться с историей Самары от основания города до наших дней, увидеть Самару в развитии; экскурсионный марафон «430 шагов из истории Самары» — от площади им. В.В. Куйбышева отойдут три экскурсионных туристических автобуса, а также 7 групп — на пешеходные экскурсионные маршруты, организованные в тематике «Самара — город трудовой и боевой славы».

В 17:00 — театрализованное представление — выступления лучших самарских артистов; чествование чемпионов XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года; торжественная церемония присвоения городу Самара почетного звания «Город трудовой и боевой славы»; концерт с участием звезд российской эстрады — народного артиста России Льва Лещенко, Полины Гагариной, народного артиста России Николая Расторгуева и группы «Любэ».

В 22:00 — праздничный фейерверк.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в целях максимального охвата участников (зрителей) торжественно-праздничного мероприятия планируются трансляции праздничного действия с площади имени В.В. Куйбышева на светодиодные экраны на следующие городские площадки: площадь имени С.М. Кирова; микрорайон Волгарь; Парк культуры и отдыха имени 50-летия Октября.

Также 11 сентября в рамках Дня города праздничные мероприятия пройдут и во внутригородских районах Самары.