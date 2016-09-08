Вашингтон, 8 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Американским специалистам удалось установить личность человека путем анализа белков, содержащихся в волосах. Новый метод будет востребован криминалистами и археологами, считают ученые, опубликовавшие итоги своего исследования в журнале PLoS One.

(сс) DarkoStojanovic Лаборатория

Брэд Харт из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе и его коллеги считают, что методика белкового анализа станет альтернативой анализу ДНК и способна совершить революцию в криминалистике после усовершенствования метода.

Ученые растворили человеческие волосы в специальных веществах, которые не нарушают структуру белков внутри них. После этого изучили состав получившейся субстанции, учитывая наличие 185 мутаций в структуре белков. Набор таких мутаций является уникальным для каждого жителя Земли.

Точность методики биологи проверили на семи десятках добровольцев, у которых были взяты небольшие образцы волос. Кроме того, как утверждают авторы статьи, им удалось установить личности людей, умерших более 250 лет назад.