Звенигород, Московская область, 8 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В подмосковном Звенигороде в ходе сноса одного из частных домов был поврежден культурный слой (относящийся к 12−18 векам) памятника федерального значения «Звенигородский кремль» или «Городок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов.

Garrysoon Звенигород

«Рядом с памятником сохранилось несколько жилых домов, на которые еще в советские годы были проекты по отселению — запрещалось их реконструировать, потому что заповедная территория, но эти дома дошли до наших дней. И вот новый собственник одного из домов, который его недавно купил, произвел снос дома при помощи тяжелой техники, уничтожив уникальный археологический слой, на территории которого находились даже остатки древних валов. Был нанесен ущерб государству», — заявил Соседов.

По его словам, несмотря на то, что земельный участок находится в частной собственности, все археологические объекты и культурные слои находятся в государственной собственности.

«Собственник имеет право там что-то делать только после того, как проведет полный цикл раскопок. Но в данном случае этого не произошло и все было сделано наоборот», — заключил Соседов, подчеркнув, что по некоторым данным, у собственника есть разрешение на строительство нового дома, что также запрещено условиями охраны памятника.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, заявил заместитель директора Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея Дмитрий Седов, Городок является археологическим памятником федерального значения и, пожалуй, самым ценным в Звенигороде.

«На городище находится собор — самый древний храм Подмосковья — Успенский собор. Слой очень ценный, так как мы ничего не знаем о Звенигороде этого времени — 12 века. Первые сведения появляются лишь в 14 веке и то очень отрывочные. К этим сведениям нужно очень трепетно относиться, а в конец августа-сентябре новый собственник дома снес дом, который он купил два года назад. Минкульт Московской области согласовал ему реконструкцию, но не снос дома. Почему-то ему также было выдано разрешение на строительство нового дома администрацией города. С этим еще предстоит разбираться. Тем более речи не шло о том, чтобы с помощью трактора выравнивать территорию. В ходе этих работ значительная часть культурного слоя была уничтожена и исторические данные по ней утрачены», — заявил Седов.

Оценивая случившееся, партнер адвокатского бюро «Тонкий и Партнеры» Денис Степкин пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что теперь собственнику снесенного дома может грозить уголовное наказание.

«Мы говорим про памятник федерального значения, а он всегда находится на земельном участке и, скорее всего, и в этом случае для него был установлен особый режим землепользования. Если гражданин там срезал почвенные слои, то он в любом случае нарушил режим пользования объекта земельным участком, за что наступает ответственность вплоть до уголовной», — резюмировал эксперт.