Воронеж, 8 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 100% акций ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» выставлены на продажу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы «Российского аукционного дома», аукцион состоится в Москве 13 сентября, 5 сентября завершился прием заявок.

pixabay.com С молотка

Стартовая цена акций составляет 276 млн 700 тыс. руб. Всего на продажу выставлено 433 тыс. именных акций общей номинальной стоимостью около 43,3 млн рублей (по 110 рублей за акцию).

ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» выставлена на продажу на основании распоряжения правительства РФ о приватизации, говорится в информационном сообщении «Российского аукционного дома». В перечне недвижимости типографии — девять зданий, помещений и сооружений, общей площадью около 14 тыс. кв. м и семь земельных участков (шесть в собственности, один в аренде до 2062 года) общей площадью более 74 тыс. кв.м.

Воронежская типография была основана еще в 1858 купцом Гольдштейном. В советское время типография вошла в число крупнейших предприятий. В конце 1980-х годов был построен новый корпус, в котором, в том числе, разместился газетный цех.

Сегодня, согласно информации с сайта «ИПФ «Воронеж», предприятие специализируется на «производстве самоклеящейся этикетки и офсетной печати, с широким кругом возможностей в этих направлениях».