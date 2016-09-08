Рига, 8 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Члены парламентской комиссии Латвии по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества на заседании 7 сентября постановили обратиться к премьер-министру страны Марису Кучинскису с предложением внести поправки в план приема беженцев в связи с тем, что большинство этих людей покинули Латвию, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Депутаты также опасаются, что Евросоюз станет упрекать в Латвию в неспособности исполнять свои обязательства в отношении приема беженцев. Так, парламентарий Андрийс Матисс отметил, что в Латвии по сравнению с Эстонией налицо существенные недостатки в процедуре приема лиц, ищущих убежища. Соседняя страна принимает беженцев лишь в том случае, если для них заранее подыскали место жительства. «Увидев ворота центра размещения беженцев в Муцениеки, им ничего не остается, как сесть в машину и уехать в Германию», — высказался политик о прибывающих в Латвию беженцах. Другие депутаты также считают, что рано или поздно стране все равно придется принять этих людей, и государство со стороны ЕС удостоится критики за неспособность обеспечить беженцам должные условия.

Со слов госсекретаря МВД Илзе Петерсоне-Годмане, Министерство благосостояния, которое занимается организацией конкурса по приему беженцев, предусмотрело на эти цели 700 000 евро. На что депутат Сергей Мирский выразил мнение, что освоение средств, необходимых для приема беженцев, будет происходить без самих беженцев, и предложил сократить размер финансирования, выделенного на проведение конкурса, чтобы сэкономить средства и предоставить их беженцам в качестве первого взноса за аренду жилья.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища и получивших статус лица, ищущего убежища, только двое остались в стране, остальные отправились в Германию. Основные сложности, с которыми они столкнулись в Латвии, — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство.

Напомним, по мнению экспертов, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем. И, несмотря на то, что многие общественные организации заявляют о готовности решать проблемы беженцев, на самом деле они слабо понимают весь спектр проблем.

В свою очередь, омбудсмен Юрис Янсонс заявил: «То, что большинство получивших статус беженцев людей Латвию покинули, говорит о том, что план интеграции неправильный». Также Янсонс отметил, что основная проблема заключается в недостаточном решении социальных вопросов. «В Латвии человек не может на 3 евро в день обеспечить себе жилье, еду, транспорт и оплатить другие расходы, корнем проблемы является общая бедность в стране», — добавил Янсонс. Также он заметил, что ситуацию с беженцами можно сравнить с ситуацией, в которой находится большая часть латвийских пенсионеров.

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