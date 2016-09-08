Рига, 8 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, Сейм Латвии отклонил коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в столице Латвии, что предусматривало снос памятника Освободителям Риги от нацистов, сообщает LETA.

Smig Памятник Освободителям Риги

Напомним, ранее инициативу отклонила комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. В свою очередь Министерство иностранных дел ранее отметило, что между Россией и Латвией заключен договор о сохранении памятников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сбор подписей был начат в конце 2012 года, вскоре после проведения референдума о статусе русского языка в Латвии. Авторы инициативы Роберт Крастиньш, Эмил Гайлис и Марис Рукс полагают, что необходимо восстановить важное для латвийской государственности место, подчеркивая, что площадь Победы (Узварас) в столице была названа в честь победы латвийской армии над войсками Бермонта. «Нынешняя площадь Узварас (Победы) часто вызывает ненужную конфронтацию и культивирование антигосударственной активности», — говорится в сопроводительном тексте. В поддержку инициативы было собрано более 12 000 подписей.

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