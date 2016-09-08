Иваново, 8 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Павел Коньков дал поручение муниципалитетам региона активизировать работу по информатизации учреждений культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Как уточнили в ведомстве, в Ивановской области сеть муниципальных учреждений культуры включает 329 культурно-досуговых организаций, 336 библиотек и 12 музеев. 80% из них расположены в сельской местности. В сфере культуры на муниципальном уровне работают свыше 1,6 тыс. человек. В настоящее время менее половины библиотек региона имеют доступ к интернету, из 12 муниципальных музеев 10 создали собственные сайты.

Павел Коньков рекомендовал чиновникам на местах ускорить работу в этом направлении. «Используя современные цифровые технологии, создавая сайты, открывая странички в социальных сетях, мы тем самым привлекаем в наши учреждения культуры, прежде всего, молодое поколение. А это крайне важно сегодня», — отметил он.