Ереван, 8 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Армении обжаловала в апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи гражданина России Сергея Миронова, который был объявлен в розыск властями США и арестован в ереванском аэропорту, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

azatutyun.am Сергей Миронов

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Еревана по запросу американских властей был задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов.

Полиция Армении сообщила, что задержанный в Ереване гражданин РФ Сергей Миронов был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США с 11 мая 2016 года.

«Сотрудниками главного управления уголовного розыска полиции и линейного отделения полиции аэропорта «Звартноц» 26 августа в 16:30 в аэропорту был обнаружен и подвергнут приводу гражданин России Сергей Миронов 1986 г.р., который с 11 мая 2016 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США», — говорилось в сообщении полиции Армении.

Уточнялось, что Миронов обвиняется американскими правоохранителями в совершении преступлений по признакам по ст. 371 и 3155 главы 18 УК США («Предварительная договоренность о нарушении контроля экспорта оружия»), п. «b» ч. 2 ст.2 778 главы 22 и п. «c» ст. 2 и 3551 главы 18 («Попытка нарушения закона о контроле экспорта оружия»), пп. «h» и «a» ст. 1956 главы 18 и ст. 3551 («Предварительная договоренность об отмывании денег»), ч. 2 п. «a» ст. 1956 главы 18 и ст. 3551 («Отмывание денег»).

Несмотря на это, суд общей юрисдикции ереванских административных районов Центр и Норк Мараш отклонил ходатайство прокуратуры Армении о временном аресте Миронова и освободил из-под стражи в зале суда.

Спустя день Миронов покинул Армению и вернулся на родину.

Даже если апелляционный суд удовлетворит ходатайство Генпрокуратуры, Миронова вновь арестовать уже не получится: он спустя день после выхода на свободу покинул Армению и вернулся на родину.