Москва, 8 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Информация СМИ о пожаре в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в центре Москвы не соответствует действительности. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

x0g.ru МЧС России

«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало», — сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 8 сентября в здании ОКР на Лужнецкой набережной в центре российской столицы вспыхнул пожар.