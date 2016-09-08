Калуга, 8 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Брифинг губернатора Анатолия Артамонова

О том, какой он видит деятельность главы региона в 2030 году в рамках реализации одноименной программы по дальнейшему развитии области и каков может быть в будущем рейтинг его преемников, рассказал 7 сентября журналистам губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, «Существующие рейтинги, оценивающие деятельность губернатора, видимо следует подводить по таким показателям, как качество и продолжительность жизни людей, проживающих в регионе. Если человек дольше живет, то значит, что-то такое сделано в этом месте, что позволяет ему дольше жить. И причем, от состояния здравоохранения это зависит меньше чем 20%. На мой взгляд, на данный фактор, в первую очередь, влияет развитие экономики. Чем оно лучше, тем больше возможностей у региона для решения социальных вопросов, тем лучше, а значит и дольше живет человек. Вот этот показатель и является главным и в стране, и в любом регионе».

«Также надо стимулировать, чтобы люди занимались собой, следили за своим здоровьем. Если мы имеем такую экономику, которая требует образованных и здоровых людей, которые должны быть конкурентны, чтобы работать на современных и развитых производствах, то человек сам перестает вредить своему здоровью: употреблять алкоголь и курить. Он начинает следить за собой, заниматься спортом. Получается, что чем лучше человек живет, тем больше ему нравиться его жизнь, и он больше начинает ее ценить. И в этом плане, наша область, вроде неплохо смотрится. Стратегия развития Калужской области 2030 хорошая. В ней все прописано правильно, и мы в ее русле движемся. Как будут жить наши люди в 2030 году — это уже будет зависть от будущих руководителей. И если, они будут работать в рамках разработанной нами сегодня, стратегии и реализуют, что там прописано, то, наверное, и рейтинг у них будет высоким», — считает Анатолий Артамонов.

Кстати, по информации министерства здравоохранения Калужской области, за последние пять лет смертность населения сократилась на 9,1%, а средняя продолжительность жизни за этот же период увеличилась с 68 лет до 71 года.